Бабаев рассказал, чем «Вест Хэм» мотивирует свое решение не выплачивать деньги за Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с выплатами со стороны «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича.

— Чем «Вест Хэм» мотивирует свое решение не выплачивать деньги за Влашича?

— Чем сейчас все мотивируются?

— Может, они говорят: «Мы боимся, что деньги будут заморожены, поэтому пока не платим».

— Нет. Они говорят, что ФИФА разрешила сейчас приостанавливать платежи и резервировать на национальных счетах своих федераций, поэтому мы этим правом воспользовались. Но ФИФА предоставил эту опцию, ФИФА не говорил, что только так и не иначе. Мы специально уточняли. Есть разные способы выполнения финансовых обязательств, просто одна из опций в безвыходных ситуациях такая. К сожалению, здесь даже не было попыток использовать другие возможности, сразу такое категоричное решение.

Ранее Бабаев заявил, что «Вест Хэм» должен ЦСКА около 9 миллионов евро за Влашича.

Полузащитник перешел в лондонский клуб в августе 2021 года за 25 миллионов евро.