Чанов: «Спасение Акинфеева — это что-то из классики советского футбола»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о победе армейцев в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Очень рад за ЦСКА, что удалось забить первым быстрый гол и снять напряжение, — приводит слова Чанова Metaratings.ru. — Меня перед игрой спрашивали, по силам ли команде еще побороться за медали. Я ответил очень просто: если играть, как с «Краснодаром» дома за Кубок — да, все по силам. Если, как против «Сочи» на выезде, то нет. Сегодня ребят подзавели, два быстрых гола — и «Крылья» растерялись.

— Сегодня, пожалуй, единственный опасный момент у ворот Акинфеева был, когда Цыпченко вышел один на один с ним.

— У Игоря была та ситуация, когда вратари обычно, не добегая до нападающего, выстраивают блок, садятся перед соперником и «показывают паука». Это такой профессиональный термин, когда вратарь разводит руки и ноги по сторонам. Тут же Игорь здорово распластался перед Цыпченко. В этом техническом элементе было самое важное, чтобы руки шли вдоль поля, а не сверху вниз. Акинфеев распластался, места у нападающего было немного, чтобы перекинуть. Такое спасение — это что-то из классики советского футбола.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.