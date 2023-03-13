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Чанов: «Спасение Акинфеева — это что-то из классики советского футбола»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о победе армейцев в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Очень рад за ЦСКА, что удалось забить первым быстрый гол и снять напряжение, — приводит слова Чанова Metaratings.ru. — Меня перед игрой спрашивали, по силам ли команде еще побороться за медали. Я ответил очень просто: если играть, как с «Краснодаром» дома за Кубок — да, все по силам. Если, как против «Сочи» на выезде, то нет. Сегодня ребят подзавели, два быстрых гола — и «Крылья» растерялись.

— Сегодня, пожалуй, единственный опасный момент у ворот Акинфеева был, когда Цыпченко вышел один на один с ним.

— У Игоря была та ситуация, когда вратари обычно, не добегая до нападающего, выстраивают блок, садятся перед соперником и «показывают паука». Это такой профессиональный термин, когда вратарь разводит руки и ноги по сторонам. Тут же Игорь здорово распластался перед Цыпченко. В этом техническом элементе было самое важное, чтобы руки шли вдоль поля, а не сверху вниз. Акинфеев распластался, места у нападающего было немного, чтобы перекинуть. Такое спасение — это что-то из классики советского футбола.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-spasenie-akinfeeva-pri-vykhode-odin-na-odin-s-cypchenko-eto-iz-klassiki-sovetskogo-futbola-234986/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
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 Урал 19 7 4 8 24-30 25
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 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
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