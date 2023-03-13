Балахнин: «ЦСКА хорошо подготовился к матчу против «Крыльев Советов»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«ЦСКА хорошо подготовился, был мотивирован после неудачного матча с «Сочи». Армейцы хорошо проработали тактику, учли погодные условия, состояние поля. ЦСКА выбрал тактику с большим нападающим. Эти можно объяснить сегодняшний успех», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.