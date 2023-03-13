Балахнин: «ЦСКА хорошо подготовился к матчу против «Крыльев Советов»
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).
«ЦСКА хорошо подготовился, был мотивирован после неудачного матча с «Сочи». Армейцы хорошо проработали тактику, учли погодные условия, состояние поля. ЦСКА выбрал тактику с большим нападающим. Эти можно объяснить сегодняшний успех», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».
ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.
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|
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|1
|53-9
|48
|
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|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
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|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
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|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
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|25
|
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|5
|5
|9
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|20
|
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|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
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|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
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30 тур
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
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Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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