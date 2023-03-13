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Гришин: «ЦСКА убил интригу в матче с «Крыльями» уже в первом тайме»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от победы армейцев в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Удалось посмотреть игру вживую. Победа закономерна, ЦСКА уже в первом тайме забил три гола и быстро убил интригу в матче, — приводит слова Гришина Metaratings.ru. — Темп спал — и ЦСКА довел игру до победы.

— Чалов играл несколько глубже, чем обычно, уступив привычную позицию Заболотному.

— Да, Федя играл левым инсайдом, чистым нападающим вышел Заболотный. И Федя, и Антон забили голы, нападающие сделали своё дело, поэтому сегодня хочется отметить всю команду. У меня были похожие ощущения, когда ЦСКА обыграл «Краснодар» 3:0 в Кубке. Сегодня показали такую же зрелую игру. Остаётся только поздравить команду и тренерский штаб с победой.

— ЦСКА вновь сыграет с «Крыльями» на следующей неделе уже в Кубке России. Характер матча будет иным?

— Думаю, будет иной характер, потому что Самара будет играть при своих болельщиках. ЦСКА важно выдержать колею своей игры, которую они сегодня показали. Надо добиваться положительного результата. Я надеюсь, что это будет победа ЦСКА, но игра точно будет тяжелее.

Матч ФОНБЕТ Кубка России между ЦСКА с «Крыльями Советов» пройдет 15 марта в Самаре и начнется в 17:30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-match-s-krylyami-v-samare-na-kubok-budet-tochno-tyazhelee-dlya-cska-chem-segodnya-234985/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
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Ростов – Пари НН
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