Гришин: «ЦСКА убил интригу в матче с «Крыльями» уже в первом тайме»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от победы армейцев в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Удалось посмотреть игру вживую. Победа закономерна, ЦСКА уже в первом тайме забил три гола и быстро убил интригу в матче, — приводит слова Гришина Metaratings.ru. — Темп спал — и ЦСКА довел игру до победы.

— Чалов играл несколько глубже, чем обычно, уступив привычную позицию Заболотному.

— Да, Федя играл левым инсайдом, чистым нападающим вышел Заболотный. И Федя, и Антон забили голы, нападающие сделали своё дело, поэтому сегодня хочется отметить всю команду. У меня были похожие ощущения, когда ЦСКА обыграл «Краснодар» 3:0 в Кубке. Сегодня показали такую же зрелую игру. Остаётся только поздравить команду и тренерский штаб с победой.

— ЦСКА вновь сыграет с «Крыльями» на следующей неделе уже в Кубке России. Характер матча будет иным?

— Думаю, будет иной характер, потому что Самара будет играть при своих болельщиках. ЦСКА важно выдержать колею своей игры, которую они сегодня показали. Надо добиваться положительного результата. Я надеюсь, что это будет победа ЦСКА, но игра точно будет тяжелее.

Матч ФОНБЕТ Кубка России между ЦСКА с «Крыльями Советов» пройдет 15 марта в Самаре и начнется в 17:30 мск.