Источник: «Галатасарай» и «Фенербахче» претендуют на Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Турции, утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро.