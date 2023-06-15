Нападающий «Локомотива» Игнатьев может продолжить карьеру в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в «Сочи».

Контракт 24-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2023 года с возможностью пролонгации.

В сезоне-2022/23 Игнатьев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.