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Сегодня, 16:00

Нападающий «Локомотива» Игнатьев может продолжить карьеру в «Сочи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в «Сочи».

Контракт 24-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2023 года с возможностью пролонгации.

В сезоне-2022/23 Игнатьев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Иван Игнатьев
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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