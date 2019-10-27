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Царь горы. Джикия эмоционально отпраздновал гол вместе с партнерами

20:16
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В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0). Счет в игре открыл нападающий красно-белых Эсекиель Понсе.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия эмоционально отметил первый гол в матче. Он в буквальном смысле забрался сверху ногами на группу обнимающихся партнеров.

Локомотив — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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