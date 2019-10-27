Царь горы. Джикия эмоционально отпраздновал гол вместе с партнерами

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0). Счет в игре открыл нападающий красно-белых Эсекиель Понсе.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия эмоционально отметил первый гол в матче. Он в буквальном смысле забрался сверху ногами на группу обнимающихся партнеров.

Джикия наглядно показал, как «Спартак» заберется наверх в таблице#ЛокоСпартак pic.twitter.com/EMnujphbTi — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр