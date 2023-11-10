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Сегодня, 11:37

Медина: «Меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен»

Виктория Кравченко
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Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина признался, что после перехода в московский клуб его стали намного чаще узнавать.

«После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания. Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть», — цитирует пресс-служба красно-белых.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак». В этом сезоне 26-летний хавбек провел 11 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестое место.

Источник: https://spartak.com/media/news/9bd64b10-da0d-4c5c-b5aa-222e523ddc2f
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
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Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
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 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
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