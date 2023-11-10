Медина: «Меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина признался, что после перехода в московский клуб его стали намного чаще узнавать.

«После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания. Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть», — цитирует пресс-служба красно-белых.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак». В этом сезоне 26-летний хавбек провел 11 матчей в РПЛ, забив 2 гола.