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Агент Акбашева: «Согласен, что у Романа в «Ростове» не все получается»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Романа Акбашева оценил игру футболиста в сезоне-2023/24.

«Согласен ли я с тем, что у Романа не все получается в «Ростове»? Естественно, согласен. Почему? Мне на это сложно ответить, потому что я не нахожусь в процессе. Это больше вопрос к тренерскому штабу «Ростова». Может ли Акбашев уехать в аренду? Роман — не чемодан, чтобы ездить, это раз. Второе — лучше это задать руководству футбольного клуба «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Акбашев перешел в «Ростов» на правах свободного агента в июле 2023 года, 32-летний россиянин принял участие в 12 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

До этого с июля 2020 года по июнь 2023 года футболист выступал за «Факел».

Источник: РБ Спорт
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