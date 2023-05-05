Комбаров: «Уверен, что в «Спартаке» все хотят отсрочить праздник для «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

«Зениту» настолько принципиально оформить чемпионство в матче со «Спартаком», насколько и красно-белым принципиально не дать им этого сделать. Уверен, что в «Спартаке» все хотят отсрочить праздник «Зениту». Перед такими дерби всегда много волнения, но спустя минуты на поле, оно у игроков уходит», — сказал Комбаров «СЭ».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров.