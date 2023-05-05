Кечинов: «Малком набрал сумасшедшую форму, его определенно стоит опасаться»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем противостоянии красно-белых с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

«Сложно сказать, что в голове у Гильермо Абаскаля. Но с учетом того, что в последних матчах мы наблюдали игру в пять защитников, логично, что и в матче с «Зенитом» мы увидим такое же построение в начале игры. По ходу все может измениться, как это было в игре с «Ростовом». В принципе, против питерской команды это должно сработать, так как в открытый футбол с ними не стоит играть с первых минут. С атакой все проще. У обеих команд она замечательная. Поэтому нас должен ждать красивый футбол с забитыми мячами на любой вкус. В составе «Зенита» выделил бы Малкома. Он набрал сейчас сумасшедшую форму, забивает по несколько мячей за матч. Его определенно стоит опасаться», — цитирует Кечинова RT.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.