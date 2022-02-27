Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в дерби

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко, входящий в тренерский штаб команды, прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не забиваешь — не выигрываешь», — написал Ещенко в Instagram.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 23 баллами располагается на девятой позиции.

Напомним, что встреча с ЦСКА стала для Паоло Ваноли первой на посту главного тренера «Спартака».