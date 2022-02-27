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Ещенко — о дерби с ЦСКА: «Не забиваешь — не выигрываешь»

Ещенко прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в дерби
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко, входящий в тренерский штаб команды, прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не забиваешь — не выигрываешь», — написал Ещенко в Instagram.

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 23 баллами располагается на девятой позиции.

Напомним, что встреча с ЦСКА стала для Паоло Ваноли первой на посту главного тренера «Спартака».

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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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 1 : 0
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