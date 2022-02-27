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Александр Панов: «Не надо критиковать Ваноли. Вспомните, как начинал Тедеско»

Бывший игрок «Зенита» Панов призвал не критиковать Ваноли после поражения «Спартака» от ЦСКА
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

— После финального свистка у вас не возникло мысли: а зачем меняли Руя Виторию на Ваноли?

— Нет, я об этом не думал. Про отставку Руя Витории начали писать заранее. В какой-то степени я уже был готов к такому повороту событий. Что касается Ваноли, то никакого провала в дерби с ЦСКА я не увидел. Как заметил выше, игра красно-белых даже стала понятнее. Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее. Второй мяч армейцев мне очень понравился. Классическая контратака. Никто не сфальшивил.

— Какие теперь турнирные перспективы у этого «Спартака»?

— Давайте смотреть правде в глаза. На что-то серьезное замахиваться сложно. Многое уже потеряно. Но почему бы тогда Ваноли не дать время поставить игру, донести до футболистов свои принципы? Не надо его критиковать. Вспомните, как начинал Тедеско. Про него даже говорили, что он вообще не тренер. А мне, кстати, он сразу понравился. И в итоге привел нас ко второму месту. Вывел в Лигу чемпионов.

Так что давайте наберемся терпения. Возможно, победы сразу не придут. Ничего страшного. Если опустить руки, то это уже не «Спартак»! Хотя в клубе такая чехарда, что Ваноли через полгода уже может и не быть... Поживем — увидим. Да даже если мы в этом сезоне станем шестыми, уже неплохо. Главное — поставить игру, которая принесет результат уже в следующем чемпионате. Пока никакой безнадеги нет. Идем дальше.

Полное интервью с Пановым читайте на сайте «СЭ»

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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Панов назвал лидеров ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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