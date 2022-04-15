Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондетом «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес «Зенита».

Ранее Каттани в выпуске «Комент Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».

«Я никак не отношусь к Каттани, я не знаю этого человека. «Спартак» проиграл «Зениту» 1:7. Я уже столько этой ереси наслушался от руководителей футбольных команд, что нахожусь в шоковом состоянии. Говорить об этом безобразии я не хочу», — сказал Ловчев «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 24 матчах. «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея на счету 52 очка.