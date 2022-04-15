Мацуев: «Не могу смириться с местом, на котором «Спартак» находится в юбилейный год»

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от 25-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Рубином».

«Может ли черная полоса «Рубина» закончится в предстоящем матче? «Спартак» занимает 9 место. Я не могу сказать, что у них белая полоса. Смириться с местом, на котором находится команда в свой юбилейный год, я не могу. Я по натуре человек победитель. Я был воспитан на «Спартаке», который всегда стремился к первому месту. Я думаю больше о своей команде. Красно-белые последний год абсолютно непредсказуемые. Да, когда мы смотрим на статистику, после долгой черной полосы приходит что-то хорошее. Не хотелось бы, чтобы это было в матче со «Спартаком». Обе команды сейчас находятся не в радужных цветах», — сказал Мацуев «СЭ».

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет 16 апреля на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.