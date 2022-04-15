Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал диалог спортивного директора красно-белых Луки Каттани и генерального директора «Зенита» Александра Медведева в СМИ.

«Я всегда на любую критику отвечаю колоссальным объемом работы. Желательно, чтобы был результат. Так должно быть в любом деле. Все мы любим цепляться за желтое, что не связанно с футболом. Но все познается на поле. Самое лучшее доказательство — результат на табло», — сказал Мацуев «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес питерского клуба.

Каттани в выпуске «Комент Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».