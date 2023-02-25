Фернандес: «Спартак» — злейший соперник. Хотел бы, чтобы мы играли с ними каждую неделю»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес назвал «СЭ» своего злейшего врага в РПЛ.

«Когда я играл здесь, «Спартак» и «Зенит» были нашими злейшими соперниками. Это всегда были прекрасные игры. Но скорее даже назову «Спартак». Хотел бы, чтобы мы играли с ними каждую неделю», — сказал Фернандес «СЭ».

Фернандес выступал за «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года.