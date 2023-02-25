Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:25

Фернандес: «Спартак» — злейший соперник. Хотел бы, чтобы мы играли с ними каждую неделю»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес назвал «СЭ» своего злейшего врага в РПЛ.

«Когда я играл здесь, «Спартак» и «Зенит» были нашими злейшими соперниками. Это всегда были прекрасные игры. Но скорее даже назову «Спартак». Хотел бы, чтобы мы играли с ними каждую неделю», — сказал Фернандес «СЭ».

Фернандес выступал за «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
РПЛ — в топ-6 Европы по трансферным убыткам. Но ее зимние траты заметно сократились
Нигматуллин назвал крутым достижением 350 сухих матчей в карьере Акинфеева
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян — хороший игрок высокого уровня. Он бы вершил историю в еврокубках»
Шмаров: «Если Промес захочет паспорт РФ, то стоит запустить этот процесс»
Алексей Миллер: «Искренне рад за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны»
Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Промес должен был давным-давно подать документы на гражданство РФ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости