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6 сентября, 14:57

Бывший вратарь «Зенита» Рудаков назвал Радимова подходящим тренером для молодежи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую команду «Хонка», рассказал о своем опыте работы с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым.

«Сильный ли Радимов тренер? Для молодых ребят — очень, он хорошо их развивает. Исключительно положительный образ! Николаич на поле всегда за пацанов был. Мог и судьям вставить, если видел какую-то несправедливость, и сопернику тоже. Радимов тоже всегда говорит правду.
Правда, я больше работал с тренером вратарей Юрием Окрошидзе. Он дал мне шанс в дубле в 16 лет, в матче против «Локомотива». Со мной на поле вышел Дима Чистяков, а еще тогда в дубль перевели Игоря Денисова. Помогал молодым, адекватно к нам относился», — приводит Sport24 слова Рудакова.

Рудаков — воспитанник «Зенита», он покинул клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2020 года.

Радимов стал ассистентом главного тренера «Зенита-2» в апреле 2011 года, а с июля 2013 года был назначен главным тренером команды. В мае 2017 года 46-летний специалист покинул пост, а в сентябре 2018 года вновь возглавил вторую команду сине-бело-голубых.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-rudakov-radimov-ochen-silnyy-trener-dlya-molodykh-khorosho-ikh-razvivayet-isklyuchitelno-polozhitelnyy-obraz

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Наполи
Ливерпуль

24%

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2.00
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ПСЖ 2
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Матч завершен

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Ф1(-1.5)

23%

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ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Владислав Радимов
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
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Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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