Хачатурянц уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ: «У них нет ни единого конкурента»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался конкуренции «Спартака» и «Зенита» в чемпионате России.

«Преимущество «Зенита» над «Спартаком» было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убежден в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует», — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

4 сентября «Спартак» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2 в матче 8-го тура чемпионата.