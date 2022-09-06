В «Химках» рассказали о будущем гендиректора Ульянова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем генерального директора клуба Дмитрия Ульянова.

«По Ульянову будет совет учредителей в конце этой недели или начале следующей, может быть, в середине следующей, который будет принимать решение о дальнейшей деятельности директора», — сказал Терюшков «СЭ».

Генеральным директором «Химок» с 8 июня 2022 года является бывший спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. На этом посту он сменил Владимира Габулова, который 5 мая по семейным обстоятельствам оставил эту должность.