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Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»

Березовский считает, что травма Клаудиньо не скажется на чемпионской гонке «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский прокомментировал травму полузащитника петербургского клуба Клаудиньо.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

«Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока, — приводит слова Березовского Metaratings.ru. — Да, бразилец — важный игрок для команды, но петербуржцы имеют и другие ресурсы, чтобы играть дальше. На чемпионскую гонку временное отсутствие Клаудиньо не скажется».

После четырех туров РПЛ петербургский клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на два балла.

В субботу, 13 августа, сине-бело-голубые примут армейцев в матче 5-го тура РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/berezovskiy-zayavil-chto-travma-klaudino-ne-skazhetsya-na-chempionskoy-gonke-zenita-1330366/
Клаудиньо
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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 - : -
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