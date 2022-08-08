Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»

Березовский считает, что травма Клаудиньо не скажется на чемпионской гонке «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский прокомментировал травму полузащитника петербургского клуба Клаудиньо.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

«Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока, — приводит слова Березовского Metaratings.ru. — Да, бразилец — важный игрок для команды, но петербуржцы имеют и другие ресурсы, чтобы играть дальше. На чемпионскую гонку временное отсутствие Клаудиньо не скажется».

После четырех туров РПЛ петербургский клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на два балла.

В субботу, 13 августа, сине-бело-голубые примут армейцев в матче 5-го тура РПЛ.