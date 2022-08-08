Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Кержаков: «Уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо»

Кержаков уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал травму полузащитника петербургского клуба Клаудиньо. По его мнению, сине-бело-голубые найдут замену 25-летнему бразильцу.

Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (0:0). Полузащитник пропустит от четырех до пяти недель.

«Я думаю, что для любой команды потеря основного игрока серьезна, — приводит слова Кержакова ТАСС. — О серьезности потери можно будет говорить после матча с ЦСКА. Уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо. В петербургском клубе довольно большое количество высококвалифицированных игроков. Может, в каких-то качествах командной игры они проиграют, но, может, где-то приобретут. Но можем делать выводы после первой или второй игры без Клаудиньо.

После четырех туров РПЛ «Зенит» набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на два балла.

В субботу, 13 августа, петербуржцы примут армейцев в матче 5-го тура РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/15420679
Александр Кержаков
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Тарханов о возможном возвращении в «Урал»: «Всегда готов помочь»
Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»
Медведев сообщил об успешном получении Fan ID всеми игроками «Зенита»
Лепехин считает, что «Зениту» будет трудно найти замену Клаудиньо
Черевченко заявил о готовности возглавить «Урал» после отставки Шалимова
Гладилин считает правильным увольнение Шалимова с поста наставника «Урала»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» делят первое место и другие матчи
Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»
Лепехин считает, что «Зениту» будет трудно найти замену Клаудиньо
В «Оренбурге» считают сомнительным второй пенальти в ворота команды в матче РПЛ с «Ростовом»
Гладилин считает правильным увольнение Шалимова с поста наставника «Урала»
Камоцци убежден, что Зиньковский и Хлусевич успешно заменят Мозеса
Семин — о «Спартаке»: «Рано говорить, смогут ли красно-белые удержаться в лидерах»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»
Камоцци убежден, что Зиньковский и Хлусевич успешно заменят Мозеса
Рианчо считает, что отсутствие Мозеса в составе «Спартака» будет заметно
«Спартак» — главное открытие старта чемпионата. Вместе с ЦСКА красно-белые дарят надежду на интригу
Мозес перенесет операцию. Полузащитник «Спартака» пропустит полгода
Президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев сообщил об успешном получении Fan ID всеми игроками «Зенита»

Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости