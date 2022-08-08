Александр Кержаков рассказал о работе в «Нижнем Новгороде»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о работе в нижегородском клубе.

— Есть мнение, что ваше расставание с «НН» справедливо. Что вы очень классный кризисный менеджер и сохранили клубу прописку в РПЛ, но ему нужно двигаться дальше, потому что Галактионов лучше вас развивает игроков. Согласны?

— Наверное, нет, откуда такие выводы?

— При вас в команде реже на поле появлялись молодые игроки.

— Здесь я не соглашусь. В сезоне я использовал пять человек 2000 года рождения и младше. Они играли, — рассказал Кержаков Metaratings.ru. — Для новичка премьер-лиги с самым маленьким бюджетом — это огромная роскошь. Особенно для команды, у которой стоит задача остаться в Высшем дивизионе. Это первое.

Второе: мне кажется, сложно делать выводы о кризисном менеджере, потому что это лишь первая моя работа в РПЛ всего лишь на один сезон. И говорить о том, что я кризисный менеджер, рановато. По крайней мере, с точки зрения каких-то временных рамок и моего опыта работы.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 11-е место, Кержаков покинул клуб.