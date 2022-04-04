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Агент о состоянии Куликова: «Приходит в кондицию, набирает форму. Все хорошо»

Агент рассказал о состоянии Куликова
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«У Куликова все хорошо. Тренируется в общей группе, готовится, приходит в кондицию, набирает форму. Все в порядке. На игру со «Спартаком» он и в заявку попал. Потихоньку будет подходить к составу, выходить на поле, появляться. Немного тяжеловато, но сколько он пропустил. Все будет хорошо», — сказал Шпинев «СЭ».

23-летний полузащитник попал в заявку на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:0). Это первое появление Куликова в составе с ноября 2021 года.

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