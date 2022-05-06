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Кавазашвили раскритиковал ФИФА за возможное сокращение игрового времени матча: «Оставьте футбол в покое!»

Кавазашвили раскритиковал ФИФА и IFAB за возможное сокращение игрового времени матча
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ФИФА и IFAB изучают возможность сокращения игрового времени матча до 60 минут.

«Всю жизнь считал, что ФИФА и УЕФА самые серьезные международные организации. Когда я слышу какой-то бред, что из футбола хотят сделать хоккей, то просто удивляюсь. Если они переходят на 60 минут, то получается, что нам ВАР не нужен, ведь ВАР добавиться и вместо 60 минут будем играть в общей сложности 50 минут. Неужели руководители футбольной ассоциации стран мира приходят к такому мнению, что из футбола надо сделать клоунаду. Зачем? Что творится в целом в футболе, я понять не могу. Пускай они оставят футбол в покое. Люди не будут платить такие бешеные деньги за 60 минут игрового времени. Многие приезжают из других стран, чтобы посмотреть великолепный футбол с участием «Реала», «Манчестер Юнайтед». Дайте людям насладится классным футболом! Хочу призвать этих людей, которые сидят там и от безделья не знают что им делать. Оставьте футбол в покое!» — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант сокращения времени футбольного матча с 90 до 60 минут. Также прорабатывается возможность введения чистого игрового времени.

В комментарии «СЭ» член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал бессмысленной инициативу о сокращении игрового времени матча.

Анзор Кавазашвили
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