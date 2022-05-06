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В РФС считают бессмысленным возможное сокращение игрового времени матча до 60 минут

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ФИФА и IFAB изучают возможность сокращения игрового времени матча до 60 минут.

«Никакого смысла нет влезать в традиционные футбольные вещи, — сказал Гершкович «СЭ». — Мы видим ВАР, который казался хорошей вещью. Но на деле большую роль играет человеческий фактор — теперь матч затягивается. Я отношусь к сокращению игрового времени отрицательно. Никакой пользы эти новшества для футбола не приносят.

Футбол задействован на определенных вещах. Организм спортсмена адаптирован к определенным условиям. Это уже будет другой вид спорта. Есть 90 минут, есть компенсированное время, где тоже играет человеческий фактор. Это общепринятые вещи. Чистое время в футболе — это другой регламент, другая подготовка", — сказал Гершкович «СЭ».

Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант сокращения времени футбольного матча с 90 до 60 минут. Также прорабатывается возможность введения чистого игрового времени.

Футбол
РФС
Михаил Гершкович
ФИФА
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