Нигматуллин — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: «Кандидатура странная»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьезные команды. Да, работает в молодежной сборной России и совмещает эту работу с «Нижним Новгородом». Но он еще набирается опыта. А «Локомотив» — это все-таки команда, в которую нужно приходить и решать большие задачи», — цитирует «Спорт День за Днем» Нигматуллина.

38-летний Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.