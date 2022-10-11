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11 октября, 19:08

Нигматуллин — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: «Кандидатура странная»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьезные команды. Да, работает в молодежной сборной России и совмещает эту работу с «Нижним Новгородом». Но он еще набирается опыта. А «Локомотив» — это все-таки команда, в которую нужно приходить и решать большие задачи», — цитирует «Спорт День за Днем» Нигматуллина.

38-летний Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nigmatullin-galaktionov-strannaya-kandidatura-dlya-lokomotiva
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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