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11 октября, 19:49

Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Нижний Новгород»

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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб. Ранее появилась информация, что Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово если», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Нижний» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ. Галактионов тренирует нижегородцев с июня 2022-го.

«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 баллами в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-vozvrashhenie-v-pari-nn-davajte-bez-kommentariev/
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
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 - : -
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 - : -
16.10 20:00
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Илья Кутепов

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Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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