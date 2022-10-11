Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Нижний Новгород»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб. Ранее появилась информация, что Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово если», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Нижний» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ. Галактионов тренирует нижегородцев с июня 2022-го.

«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 баллами в турнирной таблице чемпионата России по футболу.