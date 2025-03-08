Романцев: «Давайте верить в чемпионство «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые в этом сезоне на многое способны под руководством Деяна Станковича.
— Олег Иванович, как оцените шансы «Спартака» в чемпионской гонке? Верите, что эта команда способна выиграть золото?
— Еще в начале сезона, после матча «Спартака» в Питере, я сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть. Да, сыграли вничью, но, глядя на то, как команда не цеплялась за этот результат, а до последнего билась только за победу, убедился: эти ребята способны на многое! Признаюсь, потом, чуть поостыв, я подумал: а может, поспешил, погорячился? Но сейчас понимаю — повод для этого был. И подтверждается тем, как «Спартак» шел дальше, становился крепче, обретая горячий и неуступчивый характер тренера, которому верят и футболисты, и болельщики. Потому, думаю, после победы на «Оренбургом» фанаты с уверенностью могли сказать: «Деян, сегодня ты свой среди своих!» Так что давайте верить в золотую весну «Спартака»!
«Спартак» с 40 очками занимает третье место в таблице РПЛ. «Зенит» (40) располагается на второй строчке, опережая красно-белых по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» — 43 очка. «Спартак» и «Зенит» имеют по одной игре в запасе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1