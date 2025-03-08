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Романцев: «Давайте верить в чемпионство «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые в этом сезоне на многое способны под руководством Деяна Станковича.

— Олег Иванович, как оцените шансы «Спартака» в чемпионской гонке? Верите, что эта команда способна выиграть золото?

— Еще в начале сезона, после матча «Спартака» в Питере, я сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть. Да, сыграли вничью, но, глядя на то, как команда не цеплялась за этот результат, а до последнего билась только за победу, убедился: эти ребята способны на многое! Признаюсь, потом, чуть поостыв, я подумал: а может, поспешил, погорячился? Но сейчас понимаю — повод для этого был. И подтверждается тем, как «Спартак» шел дальше, становился крепче, обретая горячий и неуступчивый характер тренера, которому верят и футболисты, и болельщики. Потому, думаю, после победы на «Оренбургом» фанаты с уверенностью могли сказать: «Деян, сегодня ты свой среди своих!» Так что давайте верить в золотую весну «Спартака»!

Олег Романцев и&nbsp;Деян Станкович.«Фанаты «Спартака» могут сказать: «Деян, ты свой среди своих!» Мнение Романцева

«Спартак» с 40 очками занимает третье место в таблице РПЛ. «Зенит» (40) располагается на второй строчке, опережая красно-белых по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» — 43 очка. «Спартак» и «Зенит» имеют по одной игре в запасе.

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Олег Романцев
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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