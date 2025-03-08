Романцев: «Давайте верить в чемпионство «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые в этом сезоне на многое способны под руководством Деяна Станковича.

— Олег Иванович, как оцените шансы «Спартака» в чемпионской гонке? Верите, что эта команда способна выиграть золото?

— Еще в начале сезона, после матча «Спартака» в Питере, я сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть. Да, сыграли вничью, но, глядя на то, как команда не цеплялась за этот результат, а до последнего билась только за победу, убедился: эти ребята способны на многое! Признаюсь, потом, чуть поостыв, я подумал: а может, поспешил, погорячился? Но сейчас понимаю — повод для этого был. И подтверждается тем, как «Спартак» шел дальше, становился крепче, обретая горячий и неуступчивый характер тренера, которому верят и футболисты, и болельщики. Потому, думаю, после победы на «Оренбургом» фанаты с уверенностью могли сказать: «Деян, сегодня ты свой среди своих!» Так что давайте верить в золотую весну «Спартака»!

«Спартак» с 40 очками занимает третье место в таблице РПЛ. «Зенит» (40) располагается на второй строчке, опережая красно-белых по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» — 43 очка. «Спартак» и «Зенит» имеют по одной игре в запасе.