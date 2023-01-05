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Экс-наставник «Валенсии» Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ — знаю, что интерес ко мне есть»

Экс-наставник «Валенсии» Джукич хотел бы работать в РПЛ
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Валенсии» и сборной Сербии Мирослав Джукич прокомментировал возможный интерес со стороны российских клубов.

«Пока конкретных предложений нет, но интерес, как я знаю, остается. Важно лишь то, что я еще не подписал контракт ни с одной российской командой. Конечно, хотелось бы работать РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК.

Хочется уже получить реальное предложение, а не рекламировать себя через СМИ. Скорее бы уже взяться за работу», — цитирует Джукича Sport24.

56-летний серб на данный момент находится без клуба. В 2013 году Джукич возглавлял «Валенсию», с 2007 по 2008 год — сборную Сербии.

Последним местом работы специалиста был хихонский «Спортинг» в сезоне-2019/20.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-05-trener-dzhukich-o-rabote-v-rpl-poka-konkretnykh-predlozheniy-net-no-interes-kak-ya-znayu-ostayetsya
Мирослав Джукич
Футбол
РПЛ
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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