Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в рамках 3-го тура РПЛ.

«Как можно оценить работу Абаскаля? Еще слишком рано оценивать работу тренера. Нам придется ждать не менее 100 дней. Тем не менее, семь очков в трех матчах — хороший результат», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».

«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.