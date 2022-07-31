Абаскаль: «Выпустили на поле всех футболистов, за исключением запасного вратаря. Это важно для нас, мы как одна семья»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после завершения матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1) рассказал о работе команды по отработке стандартов.

— В чем была наработка при первом голе? Показалось, что это больше ошибка вратаря.

— Важно отметить, что за четыре матча мы выпустили на поле всех футболистов, за исключением запасного вратаря. Это важно для нас, мы как одна семья.

При первом голе мы много изучали, как соперник разыгрывает стандарты. Знали, что на дальней штанге есть пустая зона. Отрабатывали это вчера на тренировках. Вратарю тяжело забрать мяч из-за скопления футболистов. Стандарты изучаются очень много. Бывает, что в матче это не понадобится. Но мы уделяем этому много внимания.