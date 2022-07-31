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Сегодня, 20:15

Баженов заявил, что хотел увидеть от «Спартака» больше голов в матче с «Оренбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Спокойный матч, хорошо, что выиграли. «Спартак» на голову был сильнее «Оренбурга, обыграли их на классе. Моментов было много, хотелось бы побольше голов. «Оренбург» включался в игру только тогда, когда «Спартак» сбавлял обороты.
Сейчас не стоит говорить о чем-то большем, чемпионство и так далее. Пусть команда спокойно играет и набирает очки. Но уже видно, во что играет «Спартак» при Абаскале. Это не может не радовать», — приводит «РБ Спорт» слова Баженова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-spartak-na-klasse-oby-gral-orenburg-no-hotelos-by-pobol-she-golov/
Никита Баженов
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1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
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Ростов – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

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Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

 3 1 0
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