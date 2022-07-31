Баженов заявил, что хотел увидеть от «Спартака» больше голов в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Спокойный матч, хорошо, что выиграли. «Спартак» на голову был сильнее «Оренбурга, обыграли их на классе. Моментов было много, хотелось бы побольше голов. «Оренбург» включался в игру только тогда, когда «Спартак» сбавлял обороты.

Сейчас не стоит говорить о чем-то большем, чемпионство и так далее. Пусть команда спокойно играет и набирает очки. Но уже видно, во что играет «Спартак» при Абаскале. Это не может не радовать», — приводит «РБ Спорт» слова Баженова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15.00 (мск).