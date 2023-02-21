Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Бикфалви: «Клубы из Европы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Я не мог так поступить»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что отказал нескольким европейским клубам, которые предлагали ему приостановить контракт с командой из Екатеринбурга.

— Прошлым летом твой агент сказал, что ты хочешь поиграть в российском топ-клубе.

— А кто этого не хочет? Но предложений не было.

— Он также говорил, что летом у тебя были варианты уехать в Европу.

— Они есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили.

— Почему отказался? Многие легионеры воспользовались опцией ФИФА и бесплатно уехали в Европу.

— На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить.

С весны 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в России, приостанавливать контракты со своими клубами и переходить в другие команды.

Эрик Бикфалви. «Думаю, я уже стал русским!» Искренний Эрик Бикфалви — о санкциях ФИФА, Украине и преданности «Уралу»

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бикфалви: «Бан России меня не удивил — Западная Европа каждый день давила на ФИФА»
Бикфалви: «Гончаренко — один из лучших тренеров в моей карьере. Он и Георге Хаджи»
Агент форварда «Спартака» Бальде опроверг информацию о том, что футболист мог перейти в ЦСКА
Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: «С Сафоновым на воротах чувствовал себя не то что уверенно — самоуверенно»
В «Фенербахче» отреагировали на возможное проведение товарищеского матча с «Зенитом»
Бикфалви: «Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Так же с угловыми «Урала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикфалви: «Гончаренко — один из лучших тренеров в моей карьере. Он и Георге Хаджи»

Бывший тренер сборной Бразилии оценил шансы Малкома и Клаудиньо попасть в национальную команду
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости