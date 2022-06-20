Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Измайлов опроверг новость о переходе Агаларова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг новость о переходе в клуб нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Нижний Новгород» не делал предложение о трансфере Агаларова. О трансфере Агаларова вопросов нет», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. На счету форварда — 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.