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Бывший тренер «Ливерпуля» вошел в штаб ЦСКА

19:35
Райланд Морганс (справа). Фото ПФК ЦСКА
Райланд Морганс (справа). Фото ПФК ЦСКА
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Пресс-служба ЦСКА сообщает, что британец Райланд Морганс вошел в тренерский штаб красно-синих, где будет работать в качестве специалиста по физподготовке.

Ранее Морганс работал в в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д'Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 19 очками.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/rayland-morgans-voshel-v-trenerskiy-shtab-pfk-cska/

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