Бывший тренер «Ливерпуля» вошел в штаб ЦСКА
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что британец Райланд Морганс вошел в тренерский штаб красно-синих, где будет работать в качестве специалиста по физподготовке.
Ранее Морганс работал в в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д'Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 19 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/rayland-morgans-voshel-v-trenerskiy-shtab-pfk-cska/