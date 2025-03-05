Быстров: «Спартак» нормально укомплектован. На каждую позицию есть конкурентоспособные футболисты»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, есть ли уязвимая позиция в текущем составе красно-белых.

«Я считаю, что «Спартак» нормально укомплектован. На каждую позицию есть конкурентоспособные футболисты. Нигде не должно возникнуть проблем. Они спокойно обыграли «Оренбург». Где-то пешком походили, где-то включились. Этого было достаточно для победы над «Оренбургом». Не думаю, что «Спартаку» кто-то был нужен, раз главного тренера все устроило. У них достаточно игроков», — приводит слова Быстрова Legalbet.

У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» после 19 встреч по 40 очков. По дополнительным показателям петербуржцы опережают соперников.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» в Казани встретится с «Рубином» 9 марта.