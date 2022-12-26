Газзаев — о Карраскале и Медине: «Лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров»

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», раскритиковал армейских легионеров — колумбийца Хорхе Карраскаля и парагвайца Хесуса Медину.

— Как вам работа в ЦСКА Владимира Федотова?

— Пока армейцам не хватает стабильности. Но все равно в этом сезоне они обязаны быть в призовой тройке. А уж в следующем надо ставить задачу выиграть чемпионство. Правда, я не в восторге от иностранцев — Карраскаля и Медины.

— Почему?

— К сожалению, редко они показывают хорошую игру. Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.