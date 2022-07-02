Сарвели уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ по итогам предстоящего сезона
Бывший нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели уверен, что команда сохранит место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2022/23.
24 июня 24-летний Сарвели перешел из самарской команды в «Сочи».
«Конечно, общаюсь с ребятами из «Крыльев Советов». Не боюсь ли я, что «Крылья» могут вылететь? Игры на сборах вообще не показатель. Я уверен, что «Крылья Советов» точно не вылетят. За это можно не переживать», — приводит «Чемпионат» слова Сарвели.
В сезоне-2021/22 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Сарвели забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах РПЛ за самарцев.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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