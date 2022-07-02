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Сарвели уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ по итогам предстоящего сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели уверен, что команда сохранит место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2022/23.

24 июня 24-летний Сарвели перешел из самарской команды в «Сочи».

«Конечно, общаюсь с ребятами из «Крыльев Советов». Не боюсь ли я, что «Крылья» могут вылететь? Игры на сборах вообще не показатель. Я уверен, что «Крылья Советов» точно не вылетят. За это можно не переживать», — приводит «Чемпионат» слова Сарвели.

В сезоне-2021/22 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Сарвели забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах РПЛ за самарцев.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4743429-sarveli-vyrazil-uverennost-chto-krylya-sovetov-ostanutsya-v-rpl.html
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