Сарвели уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ по итогам предстоящего сезона

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели уверен, что команда сохранит место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2022/23.

24 июня 24-летний Сарвели перешел из самарской команды в «Сочи».

«Конечно, общаюсь с ребятами из «Крыльев Советов». Не боюсь ли я, что «Крылья» могут вылететь? Игры на сборах вообще не показатель. Я уверен, что «Крылья Советов» точно не вылетят. За это можно не переживать», — приводит «Чемпионат» слова Сарвели.

В сезоне-2021/22 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Сарвели забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах РПЛ за самарцев.