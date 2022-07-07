Николай Левников о Кубке лиги: «Арбитров точно хватает для такого турнира»
Николай Левников заявил, что арбитров точно хватит для работы на матчах Кубка лиги
Бывший футбольный судья международной категории Николай Левников оценил уровень подготовки российских арбитров в связи с возможным появлением Кубка лиги.
«Справится ли тот состав арбитров, который работает в РПЛ, с дополнительными матчами? Хватит ли у них сил на это? У нас арбитров точно хватает, наоборот — их загрузка в поле и в качестве помощников должна быть больше», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что на заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшиеся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» — выступили против.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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