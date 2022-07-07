Николай Левников о Кубке лиги: «Арбитров точно хватает для такого турнира»

Бывший футбольный судья международной категории Николай Левников оценил уровень подготовки российских арбитров в связи с возможным появлением Кубка лиги.

«Справится ли тот состав арбитров, который работает в РПЛ, с дополнительными матчами? Хватит ли у них сил на это? У нас арбитров точно хватает, наоборот — их загрузка в поле и в качестве помощников должна быть больше», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшиеся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» — выступили против.