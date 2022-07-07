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Сегодня, 15:00

Николай Левников о Кубке лиги: «Арбитров точно хватает для такого турнира»

Николай Левников заявил, что арбитров точно хватит для работы на матчах Кубка лиги
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футбольный судья международной категории Николай Левников оценил уровень подготовки российских арбитров в связи с возможным появлением Кубка лиги.

«Справится ли тот состав арбитров, который работает в РПЛ, с дополнительными матчами? Хватит ли у них сил на это? У нас арбитров точно хватает, наоборот — их загрузка в поле и в качестве помощников должна быть больше», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшиеся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» — выступили против.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-levnikov-o-kubke-ligi-arbitrov-tochno-hvataet-dlya-takogo-turnira/
Футбол
Николай Левников
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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