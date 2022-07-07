Силкин: «Пусть Бальбуэна уходит! Зачем «Динамо» платить непонятно за что»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о том, что защитник Фабиан Бальбуэна приостановит контракт с московским клубом. Он считает, что уход 30-летнего парагвайца не станет серьезной потерей для бело-голубых.

«Пусть Бальбуэна уходит! — приводит слова Силкина «Чемпионат». — Невелика потеря! Пусть играют молодыми! Зачем «Динамо» платить непонятно за что. Есть футболисты свои. Естественно, они побегут. Там все решают молодые. Это делают агенты, чтобы игроки зарплаты повысили».

Ранее сообщалось, что Бальбуэна может перейти в «Кориньианс». При этом с 21 июня он тренируется с «Динамо».

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. На его счету четыре гола в 27 матчах за бело-голубых.