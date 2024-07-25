Полузащитник «Зенита» Артур: «Важно было с первого тура заявить о свих амбициях и мотивации»

Бразильский полузащитник «Зенита» Артур рассказал о впечатлениях от первого официального матча команды в новом сезоне.

«С одной стороны, в самарском матче счет на табло очень крупный, но совершенно точно это была непростая игра. Я счастлив, что мне удалось отметиться голевой передачей, и у нас очень хорошо получалась командная игра. При этом и соперник создавал моменты — реализуй он их, было бы гораздо сложнее. Но наш вратарь совершил несколько классных спасений, и защита справилась в каких-то моментах. Поэтому, мне кажется, мы очень здорово провели матч именно как команда.

Безусловно, было очень важно с такого непростого выезда привезти 3 очка, потому что «Крылья», насколько я понимаю, дома очень хорошо играют и стремятся всегда контролировать мяч, атаковать. И, конечно, было важно с первого же тура заявить о своих амбициях, желаниях и мотивации. Думаю, нам это удалось, и очень хочется продолжать в том же духе, потому что это самое начало, впереди еще долгая дорога и очень много матчей. Будем стараться в каждой игре точно так же создавать много моментов и реализовывать каждый из них», — цитирует Артура «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 действующий чемпион разгромил на выезде «Крылья Советов» со счетом 4:0. Во 2-м туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином» 27 июля, начало — в 17.30 по московскому времени.