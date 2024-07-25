Полузащитник «Зенита» Артур: «Важно было с первого тура заявить о свих амбициях и мотивации»
Бразильский полузащитник «Зенита» Артур рассказал о впечатлениях от первого официального матча команды в новом сезоне.
«С одной стороны, в самарском матче счет на табло очень крупный, но совершенно точно это была непростая игра. Я счастлив, что мне удалось отметиться голевой передачей, и у нас очень хорошо получалась командная игра. При этом и соперник создавал моменты — реализуй он их, было бы гораздо сложнее. Но наш вратарь совершил несколько классных спасений, и защита справилась в каких-то моментах. Поэтому, мне кажется, мы очень здорово провели матч именно как команда.
Безусловно, было очень важно с такого непростого выезда привезти 3 очка, потому что «Крылья», насколько я понимаю, дома очень хорошо играют и стремятся всегда контролировать мяч, атаковать. И, конечно, было важно с первого же тура заявить о своих амбициях, желаниях и мотивации. Думаю, нам это удалось, и очень хочется продолжать в том же духе, потому что это самое начало, впереди еще долгая дорога и очень много матчей. Будем стараться в каждой игре точно так же создавать много моментов и реализовывать каждый из них», — цитирует Артура «РБ Спорт».
В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 действующий чемпион разгромил на выезде «Крылья Советов» со счетом 4:0. Во 2-м туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином» 27 июля, начало — в 17.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1