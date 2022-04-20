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Самедов ответил на обвинения в харассменте

Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения в харассменте.

— По поводу интервью агента Полины Лельчук для «Матч ТВ». Она обвинила тебя в хараcсменте.

— Скажу так — не в моем вкусе (смеется).

— То есть ничего не было?

— Ты шутишь, что ли? Конечно, нет.

— Говорит, что ты звонил пьяный, матерился.

— Такой пьяный был, что не помню этого (смеется).

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»

Александр Самедов
Футбол
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Самедов о Едвае: «Один матч играет, три хромает»
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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25.04 19:00
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Уфа

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Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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