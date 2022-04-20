Самедов ответил на обвинения в харассменте

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения в харассменте.

— По поводу интервью агента Полины Лельчук для «Матч ТВ». Она обвинила тебя в хараcсменте.

— Скажу так — не в моем вкусе (смеется).

— То есть ничего не было?

— Ты шутишь, что ли? Конечно, нет.

— Говорит, что ты звонил пьяный, матерился.

— Такой пьяный был, что не помню этого (смеется).