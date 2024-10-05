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Андреев — о причине переноса рассмотрения апелляции: «Возникли проблемы со здоровьем»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил перенос заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Апелляция по моей дисквалификации перенеслась, потому что у меня возникли проблемы со здоровьем. Как только поправлюсь до конца, апелляция будет рассмотрена. Надежда на положительный результат есть, а как оно будет — не знаю», — приводит Sport24 слова Андреева.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Андреев подал апелляцию на решение комитета, рассмотрение которой должно было состояться 19 сентября.

Источник: Sport24
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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