«Рубин» — «Ахмат»: Сухой исправил только одну из двух ошибок Абросимова. Не удален Шелия

На 78-й и 90+5-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (2:0) судья Иван Абросимов совершил ошибки в ключевых эпизодах, но только в одном случае, в конце игры, их помогли исправить ВАР Алексей Сухой и АВАР Сергей Карасев.

На 78-й минуте, когда Мирлинд Даку мешал вратарю гостей Георгию Шелии ввести мяч, голкипер умышленно ударил казанского футболиста локтем. Рефери применил дисциплинарную санкцию только к Даку. Тот за неспортивное поведение получил четвертое предупреждение в турнире и пропустит матч с «Динамо». А вот Шелия избежал заслуженного наказания в виде удаления и, соответственно, дисквалификации.

Сухой, который не был отстранен за ошибку в игре 10-го тура «Краснодар» — «Зенит» (2:0), почему-то не вмешался в действия Абросимова и не предложил ему оценить инцидент с участием Шелии по видеозаписи.

А вот на 90+5-й минуте, когда Абросимов не увидел удар рукой казанца Егора Тесленко, Сухой вмешался. Это было 38-е вмешательство ВАР в 84 матчах чемпионата России-2024/25. 36 раз первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт. В итоге Абросимов изменил первоначальное решение и объявил о назначении пенальти в ворота «Рубина».