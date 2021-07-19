Бывший SMM-менеджер «Спартака» стал директором по связям с общественностью «Ростова»

Бывший специалист по продвижению в социальных медиа «Спартака» Иван Корж возглавил департамент по связям с общественностью «Ростова», информирует официальный сайт дончан.

«Футбольный клуб «Ростов» сообщает о создании нового подразделения в структуре клуба — департамента по связям с общественностью, в котором выделено два направления: PR и новые клубные медиа. Перед департаментом поставлены задачи по расширению аудитории ФК «Ростов» и улучшению качества контента клубных ресурсов», — говорится в сообщении клуба.

22-летний Корж начал работу SMM-щика в «Локомотиве» в 2017 году и проработал в клубе полтора сезона. Потом перешел на аналогичную работу в «Спартак».