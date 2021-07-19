«Крылья Советов» провели вакцинацию игроков и тренерского штаба от коронавируса
15:55
Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» приступили к первому этапу вакцинации от коронавирусной инфекции.
Первый матч нового сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 25 июля в Самаре.
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