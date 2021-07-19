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«Крылья Советов» провели вакцинацию игроков и тренерского штаба от коронавируса

15:55
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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» приступили к первому этапу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Первый матч нового сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 25 июля в Самаре.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fckssamara/status/1417077552385040384

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