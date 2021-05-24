Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший скаут ЦСКА: «Возвращение Вагнера сейчас — это уже шапито»

16:15
Вагнер Лав. Фото Алексей Иванов.
Вагнер Лав. Фото Алексей Иванов.
Теги:

Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Вагнера Лава.

«Все это слухи, которые ни во что не вырастали в последние годы. Возвращение Вагнера сейчас это шапито, он уже не соответствует уровню ЦСКА. А в тот момент, когда Вагнер только уехал, Думбия только уехал, они еще не успели растерять все свои качества. По факту ты знаешь, что возвращаешь проверенного футболиста, ему уже не нужна адаптация», — сказал Дюков в интервью Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013 году. В составе «армейцев» нападающий стал трехкратным чемпионом России и шестикратным победителем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

Сейчас 36-летний бразилец является игроком «Кайрата». Его контракт с казахстанской командой действует до декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/byvshiy-skaut-tsska-vozvrashchenie-vagnera-seychas-eto-uzhe-shapito-957004/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Словакия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Мужчины каких знаков зодиака превращают жизнь жен в ад
Девятиклассница скончалась на экзамене в Северной Осетии
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы