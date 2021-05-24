Бывший скаут ЦСКА: «Возвращение Вагнера сейчас — это уже шапито»
Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Вагнера Лава.
«Все это слухи, которые ни во что не вырастали в последние годы. Возвращение Вагнера сейчас это шапито, он уже не соответствует уровню ЦСКА. А в тот момент, когда Вагнер только уехал, Думбия только уехал, они еще не успели растерять все свои качества. По факту ты знаешь, что возвращаешь проверенного футболиста, ему уже не нужна адаптация», — сказал Дюков в интервью Metaratings.ru.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013 году. В составе «армейцев» нападающий стал трехкратным чемпионом России и шестикратным победителем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
Сейчас 36-летний бразилец является игроком «Кайрата». Его контракт с казахстанской командой действует до декабря 2021 года.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/byvshiy-skaut-tsska-vozvrashchenie-vagnera-seychas-eto-uzhe-shapito-957004/
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