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Бывший тренер «Зенита» Петржела: «Заболотный? ЦСКА вообще не сможет стать чемпионом»

15:39
Антон Заболотный. Фото ПФК «Сочи»
Антон Заболотный. Фото ПФК «Сочи»
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» мыслями о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.

«Заболотный с ЦСКА все равно не сможет навязать конкуренцию «Зениту». ЦСКА вообще не сможет стать чемпионом. Почему? «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» намного сильнее ЦСКА. Этот переход, возможно, полезен для Заболотного и для московской команды. Но пока сказать сложно. Все покажет время», — сказал Петржела «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.

(Артем Бухаев)

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