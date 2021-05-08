Бывший тренер «Зенита» Петржела: «Заболотный? ЦСКА вообще не сможет стать чемпионом»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» мыслями о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.

«Заболотный с ЦСКА все равно не сможет навязать конкуренцию «Зениту». ЦСКА вообще не сможет стать чемпионом. Почему? «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» намного сильнее ЦСКА. Этот переход, возможно, полезен для Заболотного и для московской команды. Но пока сказать сложно. Все покажет время», — сказал Петржела «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.

(Артем Бухаев)