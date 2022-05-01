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Спортивный психолог Гущин считает, что «Зениту» не нужно продлевать контракт с Дзюбой

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение Артема Дзюбы после окончания матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (3:1).

«Когда возник «эффект Дзюбы» в нашем футболе, ему уже было много лет, — сказал Гущин «РБ Спорт». — Артем хорошо играет только при одном условии: когда его все любят. Когда он чувствует энергию поддержки, он совсем другой человек. Может быть лидером, может быть голеадором, показывает даже больше, чем может. Но, к сожалению, период, когда тебя любят, не длится долго. Хотя бы ты должен быть человеком порядочным или безупречным — как Сергей Семак или, я не знаю, Лев Яшин. А Дзюба, извините, не из этой компании. Период обожания быстро прошел. А вне этого периода он просто футболист, весьма средний.

Когда он играл лучше, чем может, это было здорово. Казалось, это нужно нашей сборной, «Зениту» и так далее. Но это не его уровень. Реальный уровень проявляется в обычных матчах, когда нет куража. А когда у Артема нет куража, он обычный игрок. Тот же Ваня Сергеев, которого я хорошо знаю по «Торпедо», талантливее. В «Торпедо» он провел два замечательных года и дважды был лучшим бомбардиром.

Проблема Артема еще в том, что он не оценивает себя адекватно. Большинство людей понимают, что они могут, а чего не могут. Про Артема нельзя так сказать. Он не видит себя со стороны, не понимает, на каком уровне он реально играет. Не понимает, почему он когда-то был в основном составе, а сейчас нет. Это все было прогнозируемо.

Для «Зенита» этот игрок уже бесполезен. С ним не то что не стоит, не нужно продлевать контракт. Это было бы, кстати, хорошо для самого Артема. Уйти в небытие «лавочником» хуже, чем поиграть еще за условные «Химки». Команде из середины таблицы он пригодится. И ему нужен клуб, где он способен проявить свои лучшие качества, быть востребованным, на молодежь прикрикнуть, и, главное, где его не будут выпускать на десять минут. У него появился бы кураж, персональные болельщики. В таком клубе Дзюба сможет продлить свой спортивный век. Это будет благо для всех".

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-psiholog-zenitu-ne-nuzhno-prodlevat-kontrakt-s-dzyuboj-ego-preby-vanie-tam-vredit-vsem/
Артем Дзюба
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3
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