Спортивный психолог Гущин считает, что «Зениту» не нужно продлевать контракт с Дзюбой
Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение Артема Дзюбы после окончания матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (3:1).
«Когда возник «эффект Дзюбы» в нашем футболе, ему уже было много лет, — сказал Гущин «РБ Спорт». — Артем хорошо играет только при одном условии: когда его все любят. Когда он чувствует энергию поддержки, он совсем другой человек. Может быть лидером, может быть голеадором, показывает даже больше, чем может. Но, к сожалению, период, когда тебя любят, не длится долго. Хотя бы ты должен быть человеком порядочным или безупречным — как Сергей Семак или, я не знаю, Лев Яшин. А Дзюба, извините, не из этой компании. Период обожания быстро прошел. А вне этого периода он просто футболист, весьма средний.
Когда он играл лучше, чем может, это было здорово. Казалось, это нужно нашей сборной, «Зениту» и так далее. Но это не его уровень. Реальный уровень проявляется в обычных матчах, когда нет куража. А когда у Артема нет куража, он обычный игрок. Тот же Ваня Сергеев, которого я хорошо знаю по «Торпедо», талантливее. В «Торпедо» он провел два замечательных года и дважды был лучшим бомбардиром.
Проблема Артема еще в том, что он не оценивает себя адекватно. Большинство людей понимают, что они могут, а чего не могут. Про Артема нельзя так сказать. Он не видит себя со стороны, не понимает, на каком уровне он реально играет. Не понимает, почему он когда-то был в основном составе, а сейчас нет. Это все было прогнозируемо.
Для «Зенита» этот игрок уже бесполезен. С ним не то что не стоит, не нужно продлевать контракт. Это было бы, кстати, хорошо для самого Артема. Уйти в небытие «лавочником» хуже, чем поиграть еще за условные «Химки». Команде из середины таблицы он пригодится. И ему нужен клуб, где он способен проявить свои лучшие качества, быть востребованным, на молодежь прикрикнуть, и, главное, где его не будут выпускать на десять минут. У него появился бы кураж, персональные болельщики. В таком клубе Дзюба сможет продлить свой спортивный век. Это будет благо для всех".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0